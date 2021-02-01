19 derecede kar oynadılar

BODRUM’A Yatağan ve Kavaklıdere ilçesinden kar getirildi. AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı koordinesinde Muğla’nın Kavaklıdere ve Yatağan ilçesinden getirilen 30 ton kar Bodrum Belediye Meydanı’na döküldü. Dökülen 2 kamyon karı göre çocuklar büyük sevinç yaşadı. Hava sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü ilçe merkezinde kara hasret olan Bodrumlular, çocuklarıyla kartopu savaşı yaptı, gönüllerince eğlendi.

AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen, kendisinin ilk karı 20 yaşındayken gördüğünü belirtti, “O zaman kendime söz vermiştim, Bodrumlu çocukları kar ile tanıştıracağım diye. Bodrum’a çok sık kar yağmaz, yağsa da hep yüksek kesimlerde kalır. Ancak sahillerde olan çocuklarımız ne yazık ki kar göremez, oynama fırsatı bulamaz. Şimdi bu kendime verdiğim bu sözü tutup, hayalimi gerçekleştirmiş oldum” dedi. Sıcak havayla birlikte meydana dökülen kar 2 saat içinde eriyerek tükendi. -SELÇUK AKBAŞ DHA