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    05.03.2020 - 00:02 |

    19 madalyayla döndüler

    Gastronomi dünyasının en prestijli mutfak olimpiyatları arasında sayılan, her dört yılda bir Almanya’da düzenlenen 2020 IKA Culinary Olympics’te, Türkiye’yi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi Öğr. Gör. Şef Ozan Güngör’ün direktörlüğünü yaptığı Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takımı temsil etti.

    19 madalyayla döndüler

    Gastronomi olimpiyatlarına 70 ülkeden 1500’e yakın yarışmacı katıldı. TAFED, şeker hamuru, isomalt, icing sugar, pirinç hamuru malzemelerinden doku ve model tekniği, fırça ve air brush boyama tekniği ile modelleme, benzetme yöntemlerini kullanarak hayallerini eserlere dönüştürerek sanatı gastronomiye taşıdı.
    Milli takım, Dünya Şefler Birliği’nin değerlendirmesi sonucu toplam 19 madalya aldı. Şef Güngör, “Özveri, ekip ruhu, inanç ve ülke sevgisi bizlere başarıyı gösteren yol haritası olmuştur” diye konuştu.

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