19 mahallenin yolu açıldı

Akhisar Belediyesi, çevre yolunun tamamlanmasının ardından üst geçit yapımı için UKOME kararı ile kapatılan Akhisar- Zeytinliova yoluna alternatif olarak kullanılan güzergahların düzenlemesini sürdürüyor. Yol çalışmaları ile 19 kırsal mahallenin ulaşım mağduriyetinen ortadan kaldırdıklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, “Dayıoğlu ile Medar arasındaki bağlantı yolu baştan sona yenilenip ulaşıma hazır hale getirildi. Bekirler Mahallesi yolunda da çalışmaları sürüyor” dedi.

Bekirler Mahallesi Muhtarı Fuat Kabayel, Zeytinliova Mahallesi yolunun kapanmasının ardından çektikleri sona ereceğini söyledi.