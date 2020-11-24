190 bin binada inceleme tamam

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, İzmir’de yıkıma neden olan şiddetli depremin ardından 23 ilçede 190 binin üzerindeki bina ve 900 bin bağımsız bölümde hasar tespitinin tamamlandığını bildirdi.

Felaketin ilk günden itibaren bin 200 bakanlık personeliyle sahada çalışmalara başladıklarını ifade eden Can, “Hasar tespiti için ilk etap çalışmaları kapsamında Bayraklı ve Bornova ilçelerinin tamamı, Karşıyaka’nın 6 mahallesi, Seferihisar ve Karaburun’un 3’er mahallesinde toplam 109 bin 521 binada çalışma yürüttük. Çalışmanın ikinci etabında vatandaştan gelen başvurular da değerlendirildi. 81 il müdürlüğünden 643 inşaat mühendisi ve mimarla toplam 241 mahallede binaları taradık” dedi.

Risk analizi önerisi

Listeleri AFAD’a gönderdiklerini ve vatandaşın binasının durumunu 30 günlük askı süresinde muhtarlıklardan takip edebileceğini belirten Can, “Bizim yaptığımız çalışmalar, bu depremin binaya vermiş olduğu zararları tespit etmek amacını taşıyor. Bu depremde az hasar almış ya da hasarsız olarak görülen bir bina, 6.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunda dayanabilir anlamına gelmiyor. Bunun için vatandaşın lisanslandırılmış kuruluşlar aracılığıyla bina risk analizi yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Sığacık ‘ta tsunami 2 metreyi aşmış

İzmir depreminin ardından tsunaminin gözlemlendiği bölgelerde çalışma yapan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Sığacık’ta suyun 415 metrelere kadar kıyıdan içeri girdiğini ve yapılarda yaklaşık 2 metre 30 santimetreye ulaşan izler gözlemlediklerini belirtti.

30-40 santimetrelik bir dalganın, hızıyla insanı düşürebileceğinin testlerle onaylandığını dile getiren Ulutaş, şöyle konuştu:

‘Kıyıdan hemen uzaklaşın’

“6.5 ve üzerinde denizde oludepremlerin tsunami oluşturma potansiyelleri olabilir. Böyle bir deprem hissedildiğinde veya rapor edildiğinde insanların kıyıdan uzak yerlere gitmeleri lazım. Dalga az yükseklikte gelebilir, 30-40-50 santimetre hatta 1 metre bile gelebilir ama küçük koylarda ve marinalarda su yükselimine sebep olacağı için kıyıya yakın şeritlerde zarara yol açar.”