1928 Bucaspor fırtına gibi

Kalan 6 maçta lider Serik Belediyespor’la arasındaki 6 puan farkı kapatıp zirveye yerleşmeyi hedefleyen sarı lacivertlilerde, Teknik Direktör Ersin Aka’nın oyuncularını sürekli motive ettiği bildirildi, “Sizlere inanıyorum. Önceliğimiz şampiyon olarak bir üst lige yükselmek. Bunu başaracak güçteyiz. Önümüzde çok kritik müsabakalar var. Biz kazandıkça rakiplerimiz kaybedecektir” dediği öğrenildi. Ligde 4. sırada yer alan 1928 Bucaspor kalan maçlarında Sultanbeyli Belediyespor, 52 Orduspor FK (D), Serik Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediyespor (D), Silivrispor ve Düzcespor’la (D) karşı karşıya gelecek.