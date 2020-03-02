02.03.2020 - 00:00 |
1928 Bucaspor yerini korudu
TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçtiğimiz hafta evinde Yomraspor’u 2-0 yenen 1928 Bucaspor, deplasmanda Kızılcabölükspor’la 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında yediği golle 1-0 geriye düşen Buca, eşitliği 8. dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı’nın golüyle sağladı. 14. dakikada yediği golle 2-1 geriye düşen sarı lacivertliler, ilk yarıyı bu skorla kapattı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Bucaspor, 56. dakikada Mustafa Şen’le durumu 2-2’ye getirdi ve karşılaşmayı bu skorla kapattı. Puanını 43’e çıkaran Buca, Play Off hattındaki yerini korudu.
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