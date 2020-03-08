1928 Bucaspor’un parolası galibiyet

İç saha maçını Menemen İlçe Stadı’nda oynayacak olan sarı lacivertlilerin mücadelesi saat 14.30’da başlayacak. Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Ersin Aka, “Artvin Hopaspor’u yenip yeniden çıkışa geçeceğiz. Zirve yarışını bırakmayacağız” dedi. 1928 Buca grubunda 43 puanla Play Off hattında yer alıyor.
İç saha maçını Menemen İlçe Stadı’nda oynayacak olan sarı lacivertlilerin mücadelesi saat 14.30’da başlayacak. Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Ersin Aka, “Artvin Hopaspor’u yenip yeniden çıkışa geçeceğiz. Zirve yarışını bırakmayacağız” dedi. 1928 Buca grubunda 43 puanla Play Off hattında yer alıyor.