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    HaberlerEge Haberleri 1928 Bucaspor’un parolası galibiyet
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    08.03.2020 - 00:00 |

    1928 Bucaspor’un parolası galibiyet

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçen hafta Kızılcabölükspor’la deplasmanda 2-2 berabere kalan 1928 Bucaspor, bugün Artvin Hopaspor’la kozlarını paylaşacak.

    1928 Bucaspor’un parolası galibiyet

     İç saha maçını Menemen İlçe Stadı’nda oynayacak olan sarı lacivertlilerin mücadelesi saat 14.30’da başlayacak. Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Ersin Aka, “Artvin Hopaspor’u yenip yeniden çıkışa geçeceğiz. Zirve yarışını bırakmayacağız” dedi. 1928 Buca grubunda 43 puanla Play Off hattında yer alıyor.


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