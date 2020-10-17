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    HaberlerEge Haberleri 195 milyonluk bütçeye onay
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    17.10.2020 - 07:00 |

    195 milyonluk bütçeye onay

    Gaziemir Belediye Meclisinin ekim ayı üçüncü toplantısında, 2021 yılı gelir-gider bütçesi ve performans planı görüşüldü, yeni bütçe 195 milyon lira olarak kabul edildi.

    195 milyonluk bütçeye onay

    Gaziemir Belediye Meclisinin ekim ayı üçüncü toplantısında, 2021 yılı gelir-gider bütçesi ve performans planı görüşüldü, yeni bütçe 195 milyon lira olarak kabul edildi. Bütçenin gerçekleşme oranının gelire ve tahsilata bağlı olduğunu vurgulayan Başkan Halil Arda, “2020 bütçesinin gidişatını görüyoruz. 2021’de de gidişatımız ile ilgili hem meclis üyelerini hem de Gaziemir’i bilgilendireceğiz. Bu yıl mayıs ayında gelirlerimiz yüzde 50 kesildi. Tahsilatlarla ilgili sıkıntılar yaşadık. Af yasalarıyla, inşaat sektörünün zor duruma düşmesiyle beklediğimiz gelirler gerçekleşmedi. Korkum bu sürecin 2021 yılı içinde de aynı şekilde devam etmesi” dedi. Başkan Arda, 195 milyonluk bütçenin hayırlı olmasını diledi.

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