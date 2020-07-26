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    HaberlerEge Haberleri 2 bin 500 kişiye 2 kişilik bilet
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    26.07.2020 - 00:06 |

    2 bin 500 kişiye 2 kişilik bilet

    2 bin 500 kişiye 2 kişilik bilet

    Ekonomik sıkıntılar nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya kalan, 50 yıllık sinema salonu için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, sosyal projelerde yer alan gönüllülere Karaca Sineması’ndan bilet armağan edecek. Bizİzmir dijital platformları üzerinden gönüllü projelerde yer alarak 300 BizPuan biriktiren 2 bin 500 kişiye iki kişilik bilet armağan edilecek.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınından etkilenen kültür sanat dünyasına yönelik desteklerini sürdürüyor. Bu zor günlerde ayakta kalma mücadelesi veren kentin son cadde sinemalarından Karaca için sinemaseverlerin yaptığı çağrıya tepkisiz kalmayan Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulama başlattı. Bizİzmir dijital platformları üzerinden gönüllü projelerde yer alarak 300 BizPuan biriktiren 2 bin 500 kişiye Karaca Sineması’ndan iki kişilik bilet armağan edilecek. Hayata geçirilen uygulama özellikle gençleri sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya teşvik etmenin yanı sıra, 50 yıllık geçmişe sahip Karaca Sineması’nın yaşatılmasını hedefliyor.

    Bir yıl içinde

    Gönüllüler, puanlarını ve bilet bilgilerini Bizİzmir.com web sitesi ve mobil uygulamalarından kontrol edebilecek. İzmirliler almaya hak kazandıkları biletlerini Karaca Sineması’nda bir yıl içinde kullanabilecek.

    1970’TEN BU YANA

    Karaca Sineması İzmir’in    Alsancak semtinde 1970’ten beri faaliyet gösteriyor. Küresel salgın sürecinde zor zamanlar geçiren Karaca Sineması’nın kapanma kararı üzerine bir destek kampanyası düzenlenmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in devreye girmesiyle Karaca Sineması’nın kapatılma kararından vazgeçilmişti. İzmirli sanat çevreleri ve sinemaseverler, kent kültürü için önemli olan sinemanın aynı çizgide devam etmesi için  gerekenin yapılmasını istiyor.

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