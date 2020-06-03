03.06.2020 - 07:00 |
2 bin adet test kitabı dağıtıldı
Menderes Belediyesi tarafından lise ve üniversite sınavına girecek çocuklar için 2 bin adet soru bankası test kitabı dağıtıldı.
Menderes Belediyesi tarafından lise ve üniversite sınavına girecek çocuklar için 2 bin adet soru bankası test kitabı dağıtıldı. Başkan Mustafa Kayalar, “Virüs nedeniyle okullarından uzak kalan ve kısa süre sonra gerçekleşecek lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklarımızın bu süreçte yanlarında oluyoruz. Derman belediyeciliğimiz ile herkesin, her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.