2 bin adet test kitabı dağıtıldı

Menderes Belediyesi tarafından lise ve üniversite sınavına girecek çocuklar için 2 bin adet soru bankası test kitabı dağıtıldı. Başkan Mustafa Kayalar, “Virüs nedeniyle okullarından uzak kalan ve kısa süre sonra gerçekleşecek lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklarımızın bu süreçte yanlarında oluyoruz. Derman belediyeciliğimiz ile herkesin, her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.