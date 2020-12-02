02.12.2020 - 00:03 |
2 bin aileye 400 ton kömür
Kuşadası Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunmaya başladı.
Geçen yıl yaklaşık 1800 aileye 380 ton yakacak yardımında bulunan Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, bu yıl 2 bin haneye 400 ton kömür dağıtmayı hedefledi. Sosyal belediyecilik anlayışından taviz vermeyeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, yardımların iki hafta içinde başlayacağını kaydetti. Günel, “Kuşadası’nda bacası tütmeyen ev kalmayacak” dedi.