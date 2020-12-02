2 bin aileye 400 ton kömür

Geçen yıl yaklaşık 1800 aileye 380 ton yakacak yardımında bulunan Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, bu yıl 2 bin haneye 400 ton kömür dağıtmayı hedefledi. Sosyal belediyecilik anlayışından taviz vermeyeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, yardımların iki hafta içinde başlayacağını kaydetti. Günel, “Kuşadası’nda bacası tütmeyen ev kalmayacak” dedi.