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    HaberlerEge Haberleri 2 bin aileye 400 ton kömür
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    02.12.2020 - 00:03 |

    2 bin aileye 400 ton kömür

    Kuşadası Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımında bulunmaya başladı.

    2 bin aileye 400 ton kömür

    Geçen yıl yaklaşık 1800 aileye 380 ton yakacak yardımında bulunan Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, bu yıl 2 bin haneye 400 ton kömür dağıtmayı hedefledi. Sosyal belediyecilik anlayışından taviz vermeyeceklerini belirten Başkan Ömer Günel, yardımların iki hafta içinde başlayacağını kaydetti. Günel, “Kuşadası’nda bacası tütmeyen ev kalmayacak” dedi.

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