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    HaberlerEge Haberleri 2 bin öğretmen ve personel işe alacak!
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    04.04.2020 - 00:04 |

    2 bin öğretmen ve personel işe alacak!

    2 bin öğretmen ve personel işe alacak!

    Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, tek bir çalışanını dahi işten çıkarmama kararı aldı. Yücel, 2 bin öğretmen ve personelin daha işe alacağını söyledi.

    Salgın nedeniyle birçok eğitim kurumu öğretmenlerin sözleşmesini fesh etmeye başlarken, Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları örnek bir davranışa imza attı. İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, kimsenin işten çıkarılmaması garantisiyle ilgili kararı kamuoyu ile paylaştı.

    Dünyanın küresel bir sağlık problemiyle karşı karşıya kaldığı bu günlerde insandan daha değerli hiçbir şey olmadığının altını çizen Yücel, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu sağlık sorununun ekonomik yansımaları mutlaka olacak. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, 73 ilde 25 bin 187 kişiye istihdam sağlayan büyük bir eğitim grubudur. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim döneminde, hiçbir çalışanımızın mevcut sözleşmesini fesh etmeyeceğiz” dedi.

    Yüzde 10 istihdam artışı gerçekleşecek

    Başkan Yücel, önümüzdeki eğitim öğretim yılı için Ocak ayından başlayarak bugüne kadar yüzde 65’ini tamamladıkları sözleşme sürecine de kaldıkları yerden devam edeceklerini bildirdi, “15 yeni okulumuzu planladığımız gibi 2020-2021 döneminde faaliyete geçireceğiz. Yeni okullarımızda da 2 bin yeni öğretmen ve personel kadrosu açıp, istihdamımızı yüzde 10 oranında artıracağız” diye kaydetti.ifade etti.

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