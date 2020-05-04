04.05.2020 - 00:03 |
2 bin yıllık antik havuz sessiz kaldı
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale’deki antik havuz ve çevresi, koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi girişine kapatılmasının ardından sessiz kaldı.
Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın içinde yüzdüğüne inanılan, yaz- kış sıcaklığı 36 derece olan ve doğal güzelliğiyle ilgi çeken havuz için yeniden ziyarete açılacağı gün bekleniyor. l DHA
Bakan Soylu, PKK'lı teröristlerin oğlunu kaçırdığı Salih Gökçe ile görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Salih Gökçe ile telefonda konuştu.
Hasta yatağını gemi yapıp, ‘Titanic’ ile stres attılarAntalya’da aralarında hemşirelerin de bulunduğu sağlık çalışanları, kullanım dışı hasta yatağının üzerinde ‘Titanic’ filminin sarılma sahnesini canlandırarak stres attı. Mesai saati dışında çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.