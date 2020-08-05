“2. Lig’e alınmalıyız”

TFF 3. Lig 2. Grup’ta geçen sezon Play Off finali oynayan Karşıyaka’da Teknik Direktör Soner Tolungüç, Futbol Federasyonu tarafından 2. Lig’e alınacaklarına olan inancını koruyor. Liglerde dengesiz bir grup dağılımı oluştuğunu söyleyen Tolungüç, “2. Lig 39 takımdan oluşuyor. Grupların biri 20, biri 19 takımlı olacak. TFF’nin kararı tekrar değerlendirerek final oynayan takımları üst lige alıp adaleti sağlamasını bekliyorum. Bu şartlarda finalde kaybeden takımların üst liglere alınmaması yanlış” dedi.