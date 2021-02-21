2 mahalleye doğalgaz

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, sosyal medya hesabından İzmir Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, Yardımcıları Zülküf Turan, Cebrail Özdemir ve Murat Ceran ile görüştüğünü duyurdu, müjde verdi. Başkan Yılmazlar, görüşmelerin olumlu geçtiğini; merkez iki mahallenin doğalgaza kavuşacağını söyledi. Başkan Yılmazlar, “2021 ve 2022 yıllarında doğalgaz yatırım planlanmasına Beydağımızın eklenmesi eminiz ki hemşerilerimizi çok mutlu edecek. Bu yüzden iki kurum olarak işlemlerimizi hızlandırıp 2021 yılı içerisinde 2 merkez mahallemizin doğalgaz bağlantısı yapılmasını sağlayacağız” dedi.

Diğer mahallelerin 2023 yılı programına dahil edileceğini kaydeden Yılmazlar, “Sağlıklı bir yaşam alanına kavuşmamız ve Beydağ’a doğalgazın bir an önce gelmesi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz. Önümüzdeki ay içinde çalışmalar hızla başlayacak. Doğalgaz ekiplerinin fizibilite çalışmalarının ardından ilk kazma vurulacak” diye konuştu.

Öte yandan Beydağ Belediyesi, Gara’da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen kahramanlar için lokma döktürdü. Merkez Camii önünde Cuma namazı sonrası düzenlenen programda şehitler için dua edildi, vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.