2 milyon 200 bininci çağrıya yanıt Gürün’den

2 milyon 200 bininci çağrıya yanıt veren Başkan Gürün, “Sevgi, hoşgörü ve güler yüzle hizmet anlayışımızı sürdürüyoruz” dedi. 17 personelle, 7 gün 24 saat hizmet veren merkez, mesai saatleri dışında ve hafta sonları Muhtarlar Masası’na gelen aramalarla da ilgileniyor ve gerekli birimlere anında bildirimde bulunuyor. Çağrı merkezine hafta içi günde yaklaşık 1800 çağrı geliyor, hafta sonu bu sayı ortalama 1000 oluyor. Turizm sezonunda Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında aylık ortalama 70 bin çağrıya yanıt veriliyor.

Başkan Osman Gürün, vatandaşların istek ve önerilerini günün her saati 444 48 01 Çağrı Merkezi’ne iletebileceğini vurguladı.