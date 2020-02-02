2 milyon lira hesaba yattı

Manisa Akhisar ve Kırkağaç’ta yaşanan ard arda depremlerde, evleri hasar gören çok sayıda vatandaşa Büyükşehir’den nakdi yardım geldi. Toplam 2 milyon 399 bin 500 liralık yardım, banka hesaplarına yatırıldı.

Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasının yüreklere su serptiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yaşanan depremde evleri hasar gören vatandaşa bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan afet etkisi belirleme çalışmalarının ardından Akhisar’da 208 adet hafif hasarlı, 95 adet ağır hasarlı; Saruhanlı’da 2 adet hafif hasarlı ve Kırkağaç’ta 161 adet hafif hasarlı, 89 ağır hasarlı yapı olduğu belirlendi. Bu yapıların sahiplerine, hafif hasarlı yapı başına 2 bin 500 lira, ağır hasarlı yapı başına 8 bin lira ayrıldı” dedi.