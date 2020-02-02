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    HaberlerEge Haberleri 2 milyon lira hesaba yattı
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    02.02.2020 - 00:01 |

    2 milyon lira hesaba yattı

    Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ve Kırkağaç’ta evleri depremden zarar gören vatandaşa para yardımında bulundu

    2 milyon lira hesaba yattı

    Manisa Akhisar ve Kırkağaç’ta yaşanan ard arda depremlerde, evleri hasar gören çok sayıda vatandaşa Büyükşehir’den nakdi yardım geldi. Toplam 2 milyon 399 bin 500 liralık yardım, banka hesaplarına yatırıldı.

    Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasının yüreklere su serptiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yaşanan depremde evleri hasar gören vatandaşa bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan afet etkisi belirleme çalışmalarının ardından Akhisar’da 208 adet hafif hasarlı, 95 adet ağır hasarlı; Saruhanlı’da 2 adet hafif hasarlı ve Kırkağaç’ta 161 adet hafif hasarlı, 89 ağır hasarlı yapı olduğu belirlendi. Bu yapıların sahiplerine, hafif hasarlı yapı başına 2 bin 500 lira, ağır hasarlı yapı başına 8 bin lira ayrıldı” dedi.

    İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi BELBİM A.Ş.'nin geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek. BELBİM A.Ş.'nin Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Mart ayı içerisinde pilot uygulamayı başlatacağız. İndir, yükle, okut, geç mottosuyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek" dedi.
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