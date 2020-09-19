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    HaberlerEge Haberleri 2 milyon öğrenciye ders anlatacak
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    19.09.2020 - 00:02 |

    2 milyon öğrenciye ders anlatacak

    2 milyon öğrenciye ders anlatacak

    Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim platformu Elektronik Bilişim Ağı’ndaki (EBA) Plastik Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon derslerini, Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri anlatacak. Hem Türkiye’de hem de yurtdışında başarılarıyla adından söz ettiren okulun üretken eğitmenleri, Türkiye genelindeki meslek liselerinde öğrenim gören 2 milyonu aşkın öğrenciye ulaşacak.

    Gurur duyduk

    Bugüne kadar eğitim kalitesi ve proje çalışmalarıyla önemli başarılara imza attıklarını belirten okul Müdürü Serkan Hanaylı, “Bakanlığın EBA üzerinden tüm Türkiye’ye yayınlanacak meslek desrlerinden ikisi için öğretmenlerimizi görevlendirmesi, bizim için büyük gurur. Üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğiz” dedi.  

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