2. ve 3. lig bölgesel olmalı

1928 Bucaspor’da Başkan Cihan Aktaş, alt liglerdeki gündemi değerlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) verdiği kararlar hakkında konuşan Başkan Aktaş, pandeminin önümüzdeki dönemlerde neleri beraberinde getireceğinin sürpriz olduğunu söyledi. Aktaş, 3. Lig’de Play Off oynayan ve bir üst lig vizesi alamayan 9 takımın başkanı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na dileklerini anlatmak için görüşme talebinde bulunduklarını belirtti. Aktaş, “Ülkemizde geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu geçiş sezonunda da 2. ve 3. Lig’lerde bölgesel liglere dönülmesi daha iyi olacaktır. Böylece takımlar, otobüs ile deplasmana gidebilme imkanı bulabilir. Şimdiden önümüzdeki sezon için doğru kararlar vermeliyiz. Kötü senaryolar başımıza gelmeden önlemimizi almalıyız” dedi.

‘Kalite artacaktır’

Alınan kararlara saygıları olduğunu ancak Türk futbolunda kalitenin artması için yerli oyuncu havuzuna hizmet eden alt liglerde 2. Lig’in daha çok önem arz ettiğini belirten Başkan Aktaş, “Bu yıl 3. Lig’de rüştünü ispat etmiş, 2. Lig’in kapısına dayanmış, 3. Lig takımlarının (Play Off oynayan takımların), 2. Lig’e çıkarılması, 2. Lig’de 16 takımlı 3 grubun oluşturulması ülke futbolunun kalitesini artıracaktır. Öte yandan liglerin en kısa sürede tamamlanması önemseniyor. Bu sistemle hafta sayısı da düşecek. Her federasyonun önceliği, var olan kaliteyi artırmaktır. Takım sayısının artması, rekabeti de peşinden getirecektir. Bu da üst ligler için daha da önemli olacaktır” açıklamasını yaptı.