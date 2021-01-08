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    HaberlerEge Haberleri ‘2. yarı daha zor geçecek’
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    08.01.2021 - 07:00 |

    ‘2. yarı daha zor geçecek’

    3. Lig 1. Grup’ta sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlayan Bucaspor 1928’de Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, “Zirvede olduğumuz için mutluyuz, ancak ikinci yarı bizi daha zorlu bir süreç bekliyor” dedi.

    ‘2. yarı daha zor geçecek’

    Camia olarak gönüllerinden şampiyonluğun geçtiğini vurgulayan Balcıoğlu, bunu başarabilecek güçte olduklarını söyledi. İkinci yarı için antrenmanlara şimdiden başladıklarını dile getiren Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Grubumuzdaki her takım bizi yenmek için çabalayacaktır. Biz de en az onlar kadar çalışarak, mücadele ederek sezonu şampiyon tamamlamayı hayal ediyoruz. Oyuncularımıza çok güveniyorum. Başkanımız Cihan Aktaş ve Asbaşkanımız Mehmet Sevinç de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı.”

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