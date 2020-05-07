07.05.2020 - 00:02 |
20 bin haneye Ramazan paketi
Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileleri ramazan ayında da yalnız bırakmadı.
Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi 20 bin aileye, içerisinde temel gıdaların bulunduğu Ramazan paketi ulaştırıyor. Başkan Osman Zolan, “Bizler vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için gece gündüz gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.
93 yaşında corona virüsü yendiSakarya'nın Hendek ilçesinde, corona virüs tedavisi gören 93 yaşındaki Fatma Karakaş, sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu oldu.