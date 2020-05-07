20 bin haneye Ramazan paketi

Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi 20 bin aileye, içerisinde temel gıdaların bulunduğu Ramazan paketi ulaştırıyor. Başkan Osman Zolan, “Bizler vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için gece gündüz gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.