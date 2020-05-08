20 bin kişi beklemede

Düğün salonlarının açılış tarihinin bir an önce kesinleştirilmesini isteyen MTK Başkanı Salkım, “Gelinlik ve damatlık üretimi yapan tekstil sektörünün canlanması için önümüzü görmemiz şart” dedi.

Koronavirüsün şiddetinin azalmasıyla başlayan normalleşme süreci kapsamanda gelinlik ve damatlık sektörü de destek bekliyor. Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Başkanı Abdullah Salkım, sektörün canlanması noktasında nişan ve düğün salonlarının tarih belirsizliğinin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtti. Sorunları, İzmir Ticaret Odası Başkanı (İZTO) Mahmut Özgener ile de paylaştıklarını dile getiren Salkım, “Özgener, söktörün ve evlilik hazırlığı yapan çiftlerin madur olmaması adına süreci yakından takip edeceklerinin sözünü verdi” diye konuştu.

Nefes almak istiyoruz

Nikah ve düğün salonlarının, gelinlik-damatlık üretimi başta olmak üzere birçok iş koluyla bağlantılı olduğunu belirten Salkım, “Planlanan yeniden açılma tarihinin bir an önce duyurulması, davetiye basandan çeyiz satana kadar ilgili her sektörün rahat bir nefes almasını sağlayacak. İki bin firma sadece tekstil ayağında yer alıyor. En az 20 bin istihdamımız var. Bu belirsizlik işletmeleri zora sokuyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2019 yılı içinde evlenen çift sayısı 541 bin 424, bu sayıya nişan, söz ve benzeri özel günler de eklendiği zaman sayı milyonlara ulaşıyor” dedi.