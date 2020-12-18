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    HaberlerEge Haberleri 20 ilçede asfaltlama
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    18.12.2020 - 07:00 |

    20 ilçede asfaltlama

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçenin birçok noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    20 ilçede asfaltlama

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçenin birçok noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, toplam 352 kilometre yolun sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Yaz aylarına kadar ihtiyaç duyulan noktalarında sathi kaplama ve sıcak asfalt serim işlemlerini tamamlanacak. Balıkesirlilerin hayatlarını kolaylaştırmak için mesai harcadıklarını dile getiren Başkan Yücel Yılmaz, bir yandan büyük projeleri hayat geçirdiklerini bir yanda da ufak dokunuşlarla çözümler üretmeye devam ettiklerini söyledi.

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