20 kilo ur çıktı!

Hastanın karnından 20 kilo ağırlığında, 30 santimetre boyunda ve 26 santimetre eninde dev tümör çıkarıldı. Karaciğerindeki 14 cm’lik kitle de tedavi edildi. Opr. Dr. M. Emin Soysal, bu vakanıntep literatüründe nadir olduğunu söyledi. Kendini çok iyi hissettiğini belirten S.K. da, emeği geçenlere teşekkür etti.