20 milyar dolar hedefi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Birleşik Krallık, Brexit sonrası AB ile vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile gerçekleştirdi. 25 yıllık Gümrük Birliği’nin sağladığı muafiyet avantajını koruyarak ticaretimizi 20 milyar dolara ulaştıracağımız bir dönemin kapısı aralandı” değerlendirmesi yaptı.