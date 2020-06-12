20 milyon dolar dışsatım hedefi

Denizli’de uzun yıllardır kaliteli ve inovatif üretimiyle ihracat yapan Menderes Tekstil, krizi başarıya çevirmeye hazırlanıyor. “Değişikliklere hızlı tepki verebilen, kriz yönetimini doğru idame eden, yeni hedeflerini doğru seçen firmaların devamlılığı aşikar” diyen Menderes Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Göksan, hem medikal hem de ev tekstiline yönelik özel kumaş geliştirdiklerini açıkladı.

Güvenli ve kaliteli üretim

Yeni ürünlerle yeni iş bağlantıları kurduklarını ifade eden Göksan, “Hem bu ürünlerin ihracatı hem de zincir mağazaların açılmasıyla birlikte haziran ayında 20 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. İhracat firmaları incelendiğinde salgın döneminde üretimi güvenli, kalite değeri olan firmaların ayakta kalması hatta gelişerek büyümesi söz konusu” dedi.

Yeni istihdam çalışması

Aile olma bilinci, şirket değerleri ve teknolojiyi yakından takip eden deneyimli kadrolarla salgında güçlü kaldıklarını sözlerine ekleyen Göksan, “Doğru bir yönetim, doğru stratejik pazarlama ve kaliteli ürünün kriz dönemini aşmakta ne kadar önemli olduğunu ve büyümenin önünü nasıl açtığını deneyimledik. Kriz döneminde çalışanların ödemeleri de aksatılmadı ve personel kaybı yaşanmadı, hatta yeni istihdam için çabalıyoruz” diye konuştu.