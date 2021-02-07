20 milyona ulaştı!

Son başvuru tarihi olarak belirlenen 1 Şubat 2021 tarihi dikkate alındığında, başvuranların sayısı 12 bin 385’e, yapılandırılan borç miktarı da 19 milyon 783 bin 339 liraya ulaştı.



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, başvuruları sona eren yapılandırma yasasının hem vatandaşlar hem de belediyenin yararına olduğunu vurguladı, “Vatandaşlarımızın önemli bir bölümü peşin ödeme yaptı” dedi.