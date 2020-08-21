20 yıllık sorunlar çözülüyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentin farklı noktalarını ziyaret etmeye devam ediyor. Son olarak Karaova ve Kadınlar Denizi mahallelerinde vatandaşın taleplerini birinci ağızdan dinleyen Günel, sıkıntıların giderilmesi için birim müdürlerine talimat verdi. Bir buçuk yıl içerisinde Aydın Büyükşehir ile birlikte ilçenin birçok sorununa müdahale edildiğini ifade eden Günel, “20 yıldır yaşanan sıkıntıları dinledik. Her iki bölge için de elimizden geleni yapmaya hazırız, en yakın zamanda harekete geçeceğiz. Kışın nüfusu 113 bin olan Kuşadası’nda yaz aylarında nüfus 1 milyon 200 bin kişiye ulaşıyor. Belediyemiz bu koşullarda dahi en iyi hizmeti verebilmek için mesai saati gözetmeksizin çalışıyor” dedi.

Kitap Fuarı açıldı

Öte yandan Büyükşehir ve Toplumsal Yayın Grubu işbirliği ile düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Fuarı’ kapılarını açtı. Koronavirüs tedbirleriyle Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen fuara ilgi yoğun oldu. 22 yayınevi ile 40 yazarın katıldığı ve 29 Ağustos gününe kadar açık olan fuarın açılış konuşmasını yapan Günel, “Biz Kuşadası’nın doğası ve lokasyonu ile olduğu kadar aynı zamanda kültür ve sanata vermiş olduğu değer ile de anılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz ise, “Belediyecilik alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da halka hizmet götürmekten geçer. Biz de Kuşadası Belediyesi ile uyum içinde çalışarak halkımıza her alanda hizmet etmeye devam ediyoruz. Kuşadası’nı hak ettiği marka değerine ulaştıracağız” diye konuştu. Kaymakam Sadettin Yücel de “Marka olan bir kentte bu ve benzeri faaliyetlere ev sahipliği yapmak bize gurur veriyor” dedi.