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    HaberlerEge Haberleri 20 yumurta aldı, işi oldu
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    11.10.2020 - 00:02 |

    20 yumurta aldı, işi oldu

    MANİSA Şehzadeler’de yaşayan İsa Deveci (30), Türkiye Brahma Kulübü’nden aldığı 20 yumurta ile hobi amaçlı başladığı kanatlı hayvan yetiştiriciliğini işi haline getirdi.

    20 yumurta aldı, işi oldu

    Yurt dışına bile satış yaptığını belirten Deveci, “Horozların ağırlığı 5 ile 6 kilogram arasında değişiyor, boyları ise 75 santimetreye kadar ulaşıyor. Tavukların ise kilosu 3 ili 4 kilo arası, genelde boyları 40 ile 50 santimetre arasında oluyor. Tavukları 500 ile 1000 lira, horozları ise daha gösterişli ve yarışmalarda kullanıldıkları için 1500 liraya kadar fiyatlarla satıyorum. Üretimin yanında bu işin Türkiye’de gelişmesi için de çalışıyorum” diye konuştu.

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