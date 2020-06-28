200 fidanla meydan okudu

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın çağrısını kabul eden Başkan Oktay, sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile TEMA Vakfı’na Marmarisli hemşehrileri adına 200 adet fidan bağışında bulunduğunu açıkladı. Ardından Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a meydan okudu. Başkan Oktay, “Pandemi bize doğanın birer parçası olduğumuzu tekrar hatırlattı. Gelecek nesilden aldığımız emaneti en güzel biçimde onlara teslim etmek hepimizin bir görevi” dedi. Öte yandan Marmaris Belediyesi, ilk kez özel güvenlik personelinin haftasını kutladı.