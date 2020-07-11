200 gram ekmeğin fiyatı 1.5 liraya çıktı

200 gram ekmeğin fiyatı 1.5 lira, 240 gram ekmeğin fiyatı da 1.80 olarak belirlendi. İzmir Fırıncılar Esnaf Odası’ndan yapılan açıklamada, ilgili komisyonun toplandığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun görüşünün alındığı belirtildi. Kentteki diğer meslek kuruluşları olan İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ticaret Borsası’yla varılan uzlaşma sonrasında da zam kararının İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı vurgulandı.