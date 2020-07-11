11.07.2020 - 01:34 |
200 gram ekmeğin fiyatı 1.5 liraya çıktı
İzmir Fırıncılar Odası’nın talebi üzerine ekmeğe zam yapıldı.
200 gram ekmeğin fiyatı 1.5 lira, 240 gram ekmeğin fiyatı da 1.80 olarak belirlendi. İzmir Fırıncılar Esnaf Odası’ndan yapılan açıklamada, ilgili komisyonun toplandığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun görüşünün alındığı belirtildi. Kentteki diğer meslek kuruluşları olan İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ticaret Borsası’yla varılan uzlaşma sonrasında da zam kararının İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı vurgulandı.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.