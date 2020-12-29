200 kilo toplandı

Toplanan yiyecek ambalajından pet şişeye, otomobil lastiğinden çeşitli mutfak araç gereçlerine kadar birçok atık geri dönüştürülmek üzere Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’ne gönderildi.

Başkan Ömer Günel yaptığı açıklamada, “Bu ilçenin yöneticileri olarak bize düşen en önemli görev doğamızı korumak ve çevremizi temiz tutmak. Ekiplerimiz bu hedefle gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.