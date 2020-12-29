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    HaberlerEge Haberleri 200 kilo toplandı
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    29.12.2020 - 00:03 |

    200 kilo toplandı

    Kuşadası ilçesinde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezindeki Kese Dağı mevkiinde yaptığı çalışmada yaklaşık 200 kilogram atık toplandı.

    200 kilo toplandı

    Toplanan yiyecek ambalajından pet şişeye, otomobil lastiğinden çeşitli mutfak araç gereçlerine kadar birçok atık geri dönüştürülmek üzere Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’ne gönderildi.

    Başkan Ömer Günel yaptığı açıklamada, “Bu ilçenin yöneticileri olarak bize düşen en önemli görev doğamızı korumak ve çevremizi temiz tutmak. Ekiplerimiz bu hedefle gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

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