200 kişinin borcu silindi

Kampanya kapsamında mahalleleri dolaşan oda üyeleri, 5 bakkalın veresiye defterlerindeki 200 kişinin toplam 30 bin lira borcunu ödedi. Aralarında topladıkları maddi yardımlarla aldıkları erzak kolilerini de ihtiyaç sahibi 200 kişiye dağıttı. Uşak Eczacılar Odası Başkanı Oğuz Kaan Şahin, “Eczacı arkadaşlar projeye çok büyük destek verdi. Çok teşekkür ederiz” dedi.