11.04.2020 - 03:03 |
200 koli bağışladı
Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Vefa Sosyal Destek Grubu’na ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 200 gıda ve hijyen paket kolisi bağışladı.
Salgının başladığı ilk günden bu yana sahada ekibiyle birlikte mücadele verdiklerini belirten Başkan Kaplan, “Her zaman söylediğim gibi bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek atlatacağız. Burada amaç sen yaptın ben yaptım değil, bu hizmetlerin tek elden dağıtımını sağlamak” dedi. Başkan Kaplan, “Destek gurubu çalışmalarını özveriyle yerine getiriyor. Bu mücadelede çok önemli bir hizmete imza atıyorlar. Umarım herkese örnek olur ve artarak devam eder. Ülke olarak tüm dünyaya örnek bir mücadele ve dayanışma içerisindeyiz” diye konuştu. Kaplan kolileri, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü’ye teslim etti.
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