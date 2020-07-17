200 milyon dolar rekoru

Türkiye’nin üretiminde dünya lideri olduğu kirazda ihracat rekora koşuyor. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Türkiye 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne 70 bin ton karşılığı 190 milyon dolarlık kiraz ihraç etti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz ihracatında 2019 yılında 182.6 milyon dolarlık tutarla Türkiye tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını, 2020 yılının geride kalan diliminde bu rekoru kırdıklarını, sezon sonunda 200 milyon doları aşarak bu rekoru daha da geliştireceklerini belirtti.

URGE projesi

2020 yılında Çin ve Hong Kong’a kiraz ihracatının 8 milyon dolara çıktığını dile getiren Uçak, “Yeni start verdiğimiz Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerinde Hedef Pazarlar URGE Projemizle Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Endonezya, Singapur ve Vietnam’ı hedef pazar olarak belirledik. Bu ülkelerde yapacağımız pazarlama faaliyetleriyle 2020 yılı için 1 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağız” dedi.