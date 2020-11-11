200 milyon liralık ödenek

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, meclis üyelerine deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Soyer, sadece evi yıkılmış ya da ya ağır hasar görenlere değil, orta hasarlı binalarda oturan ancak bugün oturamayacak durumda olanlara da destek verme kararı aldıklarını belirtti, “Bir Kira Bir Yuva kampanyamız kapsamında bağışlar 30 milyona ulaştı. Belediye bütçesinden aktaracağımız 30 milyon lirayla birlikte bu rakamı 60 milyona çıkaracağız. Kış yaklaşıyor. Bizim derdimiz dertlere derman olmak. Her bir depremzede aileyi bir eve yerleştirmek” dedi. Soyer, İzmir’i sarsan deprem sonrası Yapı İşleri, Ulaşım, Park ve Bahçeler ve Fen İşleri Dairesi başkanlıklarının 2021 yılı ödeneklerinin toplamda 200 milyon lira azaltılması, bu kaynağın Kentsel Dönüşüm, Yapı İşleri, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi başkanlıklarına aktarılması yönünde öneri verdi. Öneri, oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.