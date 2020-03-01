2020 Barçın’da eğitim yılı

Mağazalar eğitim sorumlusu olarak göreve başlayan Tuğçe Bacak, özellikle Nike markasının dünya standartlarındaki çalışmalarında Türkiye elçisi olacak. Son teknolojilerle donatılan ürünlerin özelliklerini satış ekiplerine eksiksiz anlatılarak müşterilere tam iletilmesinin günümüz perakende mağazacılığında önemli bir yeri olduğunu belirten Bacak, “Personel eğitimlerine de çok önem veriyoruz. Tüketicilerimize mağazacılığın her alanında eksiksiz hizmet vermek en önemli misyonumuz. Müşterilerimize ürün bilgi ve teknolojilerini anlatıyoruz” diye konuştu.