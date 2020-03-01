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    HaberlerEge Haberleri 2020 Barçın’da eğitim yılı
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    01.03.2020 - 00:03 |

    2020 Barçın’da eğitim yılı

    Spor perakende sektörünün İzmirli markası Barçın Spor, 2020 yılını eğitim yılı ilan etti.

    2020 Barçın’da eğitim yılı

    Mağazalar eğitim sorumlusu olarak göreve başlayan Tuğçe Bacak, özellikle Nike markasının dünya standartlarındaki çalışmalarında Türkiye elçisi olacak. Son teknolojilerle donatılan ürünlerin özelliklerini satış ekiplerine eksiksiz anlatılarak müşterilere tam iletilmesinin günümüz perakende mağazacılığında önemli bir yeri olduğunu belirten Bacak, “Personel eğitimlerine de çok önem veriyoruz. Tüketicilerimize mağazacılığın her alanında eksiksiz hizmet vermek en önemli misyonumuz. Müşterilerimize ürün bilgi ve teknolojilerini anlatıyoruz” diye konuştu.

    Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
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