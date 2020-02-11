‘2020, kalıcı hizmetlerin gerçekleştiği yıl olacak’

Nazilli Belediye Başkanı Engin Özcan sabah mesaisine Yeni, Dallıca, Yıldıztepe ve Yeni Sanayi mahallelerinde e gerçekleştirilen çalışmaları inceleyerek başladı. Başkan Özcan, 2020’nin Nazilli için kalıcı hizmetlerin üretildiği bir yıl olacağını dile getirdi.