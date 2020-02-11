11.02.2020 - 07:00 |
‘2020, kalıcı hizmetlerin gerçekleştiği yıl olacak’
Nazilli Belediye Başkanı Engin Özcan sabah mesaisine Yeni, Dallıca, Yıldıztepe ve Yeni Sanayi mahallelerinde e gerçekleştirilen çalışmaları inceleyerek başladı.
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.