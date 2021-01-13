2020, yardım ve yol yılı oldu

2020 yılında pandemiden etkilenen 997 ihtiyaç sahibi vatandaşa toplam 658 bin 700 lira nakdi yardımda bulunulurken Başkan Ömer Günel’in çağrısı ile başlatılan dayanışma kampanyası kapsamında hayırseverlerin katkısı ile temin edilen 7 bin 094 gıda paketi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 24 Mart-11 Haziran 2020 tarihleri arasında 65 yaş ve üstü vatandaşların yaşadığı 545 haneye 79 gün boyunca toplam 65 bin 950 kase sıcak çorba dağıtımı yapıldı. Hüseyin Can Vakfı işbirliğinde Günel’in çağrısıyla başlatılan kampanya kapsamında alınan 350 tablet bilgisayar da, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hediye edildi.



Öte yandan 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen 612 bin 806 metrekare yol çalışması ile bir rekora imza atıldı. Bir yıl içerisinde 205 bin 289 metrekaresi parke, 407 bin 517 metrekaresi asfalt olmak üzere toplam 612 bin 806 metrekare yol yaptı.