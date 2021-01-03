2020’de 150 bin metrekare asfalt

Aliağa Belediyesi, son bir yılda 150 bin metrekarelik alana sıcak asfalt serimi gerçekleştirirken, 70 bin metrekarelik alana da kilit taş döşemesi yaptı. Araç trafiğini rahatlamak ve sürücülerin araçlarıyla daha güvenli seyahat etmesini amaçlayan belediye, kentin önemli arterlerinden biri olan Güzelhisar Caddesi’ni imar planlarına uygun şekilde genişleterek asfaltladı. Cadde üzerindeki kaldırım imalatıyla bisiklet yolu yapımı için çalışmalar devam ediyor.