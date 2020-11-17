'2020’deki felaketler müstakil eve yöneltti'

2020’nin ilk aylarında başlayan koronavirüs salgını ve 30 Ekim’de İzmir’i yıkan depremin ardından; doğayla iç içe, sosyal donatılara sahip ve az katlı yapılara talep daha da arttı.

Bornova ve Bayraklı’da hasarlı binaların bulunduğunu, burada oturanların kiralık ve daha az katlı konutlara ilgi göstermeye başladığını dile getiren Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, “Ev satın alırken evin mimari tasarımı kadar binanın teknik özelliklerine ve yeterliliklerine de bakmak önem kazandı. Zemin, yapım tarihi, statik yapı ve betonarme hakkında ilgili birimlerden belgelere dikkat edilmeli” diye konuştu. Tanyer Yapı olarak, insanların mutluluğunu, güvenliğini ve konforunu ön planda tutan projeleri yaşama geçirdiklerini söyleyen Tanyer, şöyle devam etti:

Dayanıklı konutlar

“Projelerimizde deprem güvenliği bizim için çok önemli. 9 şiddetinde depreme dayanıklı olacak şekilde konutlar yapıyoruz. Yeni yapılan konutlar bu dönemde daha çok tercih edilecektir. Nitelikli konut projeleri de ilgi görmeye devam edecek. Öte yandan konutların inşasında ve yapı malzemelerinin seçiminde çevre bilinci ve sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. Pandemi nedeniyle insanların evlerdeki beklentileri de değişti. Daha küçük olan mutfaklar artık evde daha çok vakit geçirildiği için büyüme trendine girdi. Aynı şekilde evden home ofis olarak çalışanlar da arttı. Biz de bu beklentilere uygun revizeler yapıyoruz. İnsanlar evlerinden çıkıp kısa bir mesafe içinde toprakla doğayla temas etmek istiyor. Bizim projelerimiz de bu nedenle hem yurtiçinden hem de yurtdışından ilgi görmeyi sürdürüyor.”

TAN URLA BAŞLIYOR

Yeni konut projeleri için çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, “Önümüzdeki yılbaşında yeni projemiz olan Urla Bademler köyünün karşısında yer alan Tan Urla’ya başlamak istiyoruz. Yatay mimariye örnek olacak nitelikte, 200 dönüm arazi üzerinde çok geniş yeşil alana sahip önemli bir modern köy projesi. 300 adet 3+1, 2+1, 1+1 ve dubleks daire çeşitleri olacak. Her evde bahçe bulunacak. Projede doğal ürünlerin bulunduğu bir çarşı ve diğer ticari alanlar da yer alacak.