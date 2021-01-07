“2020’den çok şey öğrenerek ayrıldık”

2020’nin ülke için zor geçtiğini belirten Başkan Ali Kemal Deveciler, “Hep birlikte tek yürek olarak dayanışma içinde bu dönemden çok şey öğrendik. Büyük bir aile olduğumuzu ve zorluklarla mücadele ruhumuzun içimizde sönmediğini gördük” dedi. Deveciler, “Yeni yıldan umutluyuz. 2021’de de hemşerilerimiz için üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Mecliste, denetim deprem ve doğal afet komisyonlarına üye seçimleri yapıldı.