BİST1.5440.60EURO8.56-0.04USD7.06-0.08ALTIN417.400.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 2020’nin başarısı sürecek
    ABONE OL
    10.02.2021 - 00:05 |

    2020’nin başarısı sürecek

    Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Başkanı Hayrettin Uçak, sektörlerin, 2020 yılında 4 milyar 414 milyon dolar olan ihracatı, 2021’de 5 milyar dolara taşımayı hedeflediğini açıkladı.

    2020’nin başarısı sürecek

    2020 yılının bitimine az bir süre kala birliği olarak taze meyve sebzede 346 milyon dolar, meyve sebze mamullerinde ise 693 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Uçak, “2020 yılı hedefimiz olan 1 milyar dolar ihracatı hedefini rahatlıkla aştık. Bu artışın önümüzdeki sezon da devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

    Fire vermek istemiyoruz

    Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında bazı meyvelerde kayıpların belirlenmesi ve önlenmesi amacıyla bir proje başvurusu yaptıklarını sözlerine ekleyen Uçak, “Ürettiğimiz sebze meyvelerin önemli bir bölümünü fire veriyoruz. Amacımız bu proje ile tüm bu olumsuzlukların kaynaklarını tespit edip engelleyebilmek” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı ortaya çıktı

    Son dakika! Göbeklitepe'deki gizemli bloğun sırrı ortaya çıktı

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    Emeklilik fırsatı, İndirim, para iadesi...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    Son dakika haberi: Koronavirüste korkutan tablo! Can kaybı azalıyor ama...

    Son dakika haberi: Koronavirüste korkutan tablo! Can kaybı azalıyor ama...

    Sıradaki Haber