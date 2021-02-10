2020’nin başarısı sürecek

2020 yılının bitimine az bir süre kala birliği olarak taze meyve sebzede 346 milyon dolar, meyve sebze mamullerinde ise 693 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Uçak, “2020 yılı hedefimiz olan 1 milyar dolar ihracatı hedefini rahatlıkla aştık. Bu artışın önümüzdeki sezon da devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Fire vermek istemiyoruz

Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında bazı meyvelerde kayıpların belirlenmesi ve önlenmesi amacıyla bir proje başvurusu yaptıklarını sözlerine ekleyen Uçak, “Ürettiğimiz sebze meyvelerin önemli bir bölümünü fire veriyoruz. Amacımız bu proje ile tüm bu olumsuzlukların kaynaklarını tespit edip engelleyebilmek” dedi.