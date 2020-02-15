‘2021, bizim yılımız olacak’

Bornova Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplanan Başkan Mustafa İduğ, 2019 yılını değerlendirdi, 2020 yılında hayata geçirilecek proje ve çalışmaları anlattı. Performans ve bütçe odaklı bir anlaşıyla Bornova’yı büyütmek için çalıştıklarını ifade eden İduğ, “Yatırım bütçemizi artıracağız. 2021 Bornova yılı olacak” dedi.

‘Merkez olacak’

Kurumlarla işbirliği ve ilişkilerin de gelişerek arttığına dikkat çeken İduğ, Bornova’nın, tüm kurumların birbirine yakın olduğu, vatandaşın tüm işlerini görebileceği bir merkez haline getirileceğini söyledi.

Atıklardan odun

Bu arada, belediye kışın zor durumda olan ve maddi sorunlar yüzünden yakacak bulmakta zorlanan vatandaşlara da destek oluyor. İlçe genelinde yapılan budamalardan ve ömrünü tamamlayan ağaçların kesiminden elde edilen atıklar, vatandaşların kullanımı için oduna dönüştürülüyor. Çalışma kapsamında 2019 yılında 21 ton yakacak odun üretildi.