BİST120.151-0,32EURO6,560,13USD6,060,23ALTIN308,230,63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘2021, bizim yılımız olacak’
    ABONE OL
    15.02.2020 - 00:10 |

    ‘2021, bizim yılımız olacak’

    Bornova Belediye Başkanı İduğ, hizmetlerin meyvelerini 2021’de toplayacaklarını söyledi

    ‘2021, bizim yılımız olacak’

    Bornova Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplanan Başkan Mustafa İduğ, 2019 yılını değerlendirdi, 2020 yılında hayata geçirilecek proje ve çalışmaları anlattı. Performans ve bütçe odaklı bir anlaşıyla Bornova’yı büyütmek için çalıştıklarını ifade eden İduğ, “Yatırım bütçemizi artıracağız. 2021 Bornova yılı olacak” dedi.

    ‘Merkez olacak’

    Kurumlarla işbirliği ve ilişkilerin de gelişerek arttığına dikkat çeken İduğ, Bornova’nın, tüm kurumların birbirine yakın olduğu, vatandaşın tüm işlerini görebileceği bir merkez haline getirileceğini söyledi.

    Atıklardan odun

    Bu arada, belediye kışın zor durumda olan ve maddi sorunlar yüzünden yakacak bulmakta zorlanan vatandaşlara da destek oluyor. İlçe genelinde yapılan budamalardan ve ömrünü tamamlayan ağaçların kesiminden elde edilen atıklar, vatandaşların kullanımı için oduna dönüştürülüyor. Çalışma kapsamında 2019 yılında 21 ton yakacak odun üretildi.

    Milliyet'te Haftanın Özeti 14 Şubat 2020İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri
    daha fazla video için
    14 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arka Sokaklar 543. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - 542. son bölüm full kesintisiz izleme linki

    Arka Sokaklar 543. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - 542. son bölüm full kesintisiz izleme linki

    Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

    Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

    Dev lunapark kapılarını açtı

    Dev lunapark kapılarını açtı

    Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

    Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

    Sıradaki Haber