2021, İzmir’in felaket yılı

İzmir, yeni yıla kötü başladı. Bir yandan pandemiyle mücadelesini sürdüren İzmir, önce deprem ardından sel şimdi de fırtınadan etkilendi. Birçok bölgede ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Körfez’de dev dalgalar oluştu. Sahil şeridindeki ahşap iskeleler ve zemin kaplamaları hasar gördü. Pasaport İskelesi yakınında demirli haldeki bir tekne battı. Bayraklı’da bir baca koparak otomobil üzerine düştü. Karşıyaka’da bir binanın saç çatısı uçtu. Olaylarda kimsenin yaralanmaması teselli oldu.

Yürüyenler de vardı

Hızı saatte 100 kilometreyi bulan fırtına, Bornova’yı da vurdu. Kazımdirik Mahallesi 216 Sokak’ta şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binanın üzerine ağaç devrildi. Bölgeye Bornova Belediyesi’ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerce dalları budanan ağaç, kesilerek araçlara yüklendi. Ayrıca, vapur seferleri de iptal edildi.

Seferlerin iptal edildiğini iskeleye gelince öğrendiğini söyleyen Hülya Kocagül Yüzer (35), “Biraz rüzgarı hissedelim dedik ama üşüdük. Konak’tan buraya yürüdük, vapura binecektik” dedi. Kente gezmek için geldiğini belirten Ali Emre Nebilal da, “Daha önce İzmir’i hiç böyle görmedim. Vapur seferlerinin iptal edildiğini de buraya gelince öğrendim. Neredeyse uçuyordum” diye konuştu.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, fırtınanın bilançosunu çıkardı. 330 ağaç zarar gördü, 197’si tamamen devrildi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye, Fen İşleri ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri olumsuzlukları gidermek için kesintisiz görev yaptı. İtfaiye ekipleri çatı ve tabela uçması, direk ve ağaçların devrilmesi gibi sebeplerle yaklaşık 200 ihbara müdahale etti. En fazla ihbar Karşıyaka’dan geldi. İlçede 54 çatı, tabela uçması ve ağaç devrilmesi olayı yaşandı.

Don uyarısı

İzmir Valiliği, resmi internet sayfasından zirai don uyarısında bulundu. Kent genelinde yarın gece yarısına kadar kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiği ifade edildi, başta çiftçiler olmak üzere tüm vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Aliağa’da hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düştü.