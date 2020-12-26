‘2021 şefkat ve iyileşme yılı’

Aydın Büyükşehir Belediyesi, billboardlarını vatandaşlara ayırdı. Kentte kimsenin yalnız olmadı vurgusu yapılan görsellerde her yaş grubundan vatandaş yer aldı. 2021, Aydın’da şefkat ve iyileşme yılı olarak görülecek. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Kardeşim, amcacığım, teyzeciğim, oğlum ve kızım” diye seslendiği Aydın ailesinin üyelerine, “2021’i iyileşerek ve şefkat içinde geçireceğimize inanıyorum. Vatandaşlarımızın, asla yalnız olmadıklarını ve Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkânları ve sosyal belediyecilik anlayışı ile yanlarında olduğunu bilmesini istiyoruz” dedi.