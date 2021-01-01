2021’de Akhisar’a proje yağmuru

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2021’de Akhisar’a kazandıracakları yatırımları açıkladı. Prestij cadde düzenlemelerinden Kültürpark’a, yeni camiden gençlik merkezine kadar, ilçede hayata geçecek projeler hakkında bilgi veren Ergün, şöyle konuştu:

“En işlek caddelerden Şehit Polis Cemal Ilgaz ve Hilaliye, üstyapı ve aydınlatma çalışmalarıyla prestij kazanacak. Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda ise, yaklaşık 35 bin metrekarelik alan içerisinde Kültürpark projemizi hayata geçireceğiz. Çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, havuzlar ve indeki dinlenme alanları ile mevcut parkın güzelliğine güzellik katacağız. Depremde hasar gören ve yıkılan Karabörklü Camii’nin yenisi yapılacak. İtfaiye Amirliği’ni ise daha verimli olabilmesi amacıyla yeni stadyumun yakınlarında yapılacak olan modern binaya taşıyacağız. İtfaiyenin taşınmasıyla birlikte ise, mevcut alanda Gençlik ve Kültür Merkezi projemizi hayata geçireceğiz.”

Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından da, Karaosmanoğlu Sanayi Sitesi’nde kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.