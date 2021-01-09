2021’e umutla girdiler

Koronavirüs mücadelesiyle geçen 2020 yılı, dünya ticaretini de sekteye uğrattı. Ege Bölgesi’nin ihracatçı firmaları ise, salgına rağmen 2019’un rakamlarını geride bıraktı. Eve kapanmaların etkisiyle medikal tekstil ve gıda sektörleri dazalan ihracat, yıl sonuna doğru artışa geçti.

Salgın sürecinin yıldızı meyve ve sebzede Ege Bölgesi’nden yapılan ihracat, 2020’de yüzde 17 arttı ve 1 milyar 40 milyon dolara çıktı. Taze ürünlerin yanında turşu, salça ve konservede de dikkat çeken satışların yapıldığını, yükselişin 2021’de de süreceğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Devletimizin de desteğiyle bu yılı rekorla kapattık. Gelecek yıl da sektörüm adına yeni rekorlara imza atacağımıza inancım tam” diye konuştu.

Avrupa’ya yakınlık şans

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de, nisan ayındaki yüzde 40’lara varan gerilemeye rağmen aralık ayını rekorla kapattı. Sektör, salgının pik yaptığı mart, nisan ve mayıs aylarını; maske, önlük ve çarşaf gibi medikal tekstil ürünleri ihracatıyla atlattı. Bu süreçte Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri kanalıyla 1 milyar 306 milyon dolar, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) kanalıyla da 1 milyar 387 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.

Büyük alıcıların 2021’de ve sonrasında daha yakın pazarlardan tedarik eğiliminde olduğuna dikkat çeken Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “Özellikle Avrupa pazarı açısından coğrafi yakınlık avantajımızdan daha çok faydalanacağımızı düşünüyorum. 2021 yılı için koyduğumuz 1.5 milyar dolarlık hedefimize ulaşacağımızı inanıyorum” dedi.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu da, aralık ayındaki yüzde 32’lik artışla kentin yıllık toplam ihracatının 3 milyar 191 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Sadece yüzde 1 kayıp

Toplam ihracatın yüzde 40’ının yapıldığı Çin pazarının durmasına rağmen çok hızlı toparlandıklarını, yılı çok düşük bir eksiyle kapattıklarını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya ise, “Bu başarının en büyük sırrı bence hızlı dijitalleşme. 2020’de nakavt olmayan, maçı kaybetmeyen sektörümüz 2021’i büyümeyle kapatacak” ifadelerini kullandı. EMİB aracılığıyla 2020’de yapılan ihracat, geçen yıla göre yüzde 1’lik kayıpla 932 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. DENİB rakamlarına göre de madencilik ürünlerinde ihracat 2020’de yüzde 3 artarak 144 milyon dolara çıktı.

Çin’de salgın etkilerinin sona ermeye başlamasıyla demir çelikte de Egeli firmalarda sipariş yoğunluğu başladı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, geçen yıl yüzde 7 gerilemeye rağmen ihracatın yılın son çeyreğinde ibrenin tekrar yukarı döndüğünü kaydetti.