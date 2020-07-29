2022’de tamam

19 Mart 2019’da temeli atılan ‘Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Saip Tiryakioğlu ve beraberindeki heyet, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar eşliğinde, Çaltılıdere Mahallesi’ndeki çalışmaları inceledi. Hastanenin bağlantı yolları, acil servis giriş ve çıkışları ile birlikte genel projelendirme üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Tanı merkezi

Pandemi nedeniyle ara verilen ve 6 temmuzda yeniden başlayan projeyi, 2022’nin ilk aylarında tamamlamayı hedeflediklerini belirten Acar, “Hastanemizin saha tevzii ve hafriyat çalışmaları yapılıyor. Kısa bir zaman sonra hastane inşaatı yükselmeye başlayacak. Hastanemiz hem önemli bir sağlık hizmetini sunacak hem de bölgemize sağlık alanında değer katacak. 30 bin metrekare kapalı alana sahip olacak 201 yataklı hastane, faaliyete geçtiğinde büyük bir eksikliği giderecek. Hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen standartlarda tam donanımlı acil servis ve destek ünitelerine kadar çeşitli birimlere sahip olacak. Bölgenin en modern meslek hastalıkları hastanesi olarak; mikro cerrahi, yanık ünitesi ve tanı merkezi bulunacak” diye konuştu.