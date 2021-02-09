2022’den sonra çalışamazsınız

İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), üyelerine mesleki yeterlilik belgesini zaman kaybetmeden almaları konusunda çağrı yaptı. Belgesi olmayanların 2022’den itibaren çalışamayacağını söyleyen İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, “Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu’nda da önemli değişiklikler yapıldı. En önemlisi de, MYK belgesi zorunlu getirildi” dedi. Düzenlemeyle ilgili bilgi veren Sungur, şöyle konuştu:

“Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup MYK tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren 12 ay sonra belgeye sahip olmayan kişiler, çalıştırılamayacak. İşçi çalıştıran kurum ve kuruluşların bir an önce bu belgeleri alması gerekiyor. Kanun kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olanların, 31 Aralık 2021 tarihine kadar, belge masrafı ile sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.”

MYK Belgesi nedir?

MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgedir.